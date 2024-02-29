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        Afyonkarahisar'da cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı

        Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 12 araç sürücüsüne ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:34 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:40
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        Afyonkarahisar'da cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı
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        Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 12 araç sürücüsüne ceza kesildi.

        Yapılan denetim Afyonkarahisar-Eskişehir devlet yolu üzerinde bulunan Yarımca Kavşağında gerçekleşti.

        Güvenlik önlemleri alarak denetim yapan jandarma trafik ekipleri, 207 aracı kontrol etti. İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Ali Gören, otobüs kazalarının önlenmesi için yolculara bilgilendirme yaptı.

        Gören, sürücü hatalarına karşı duyarlı olmalarını isteyerek, emniyet kemeri takmaları yönünde yolcular uyarıldı.

        Denetimler sonucunda 12 araç sürücüsüne 46 bin lira idari para cezası kesildi. 5 araç ise trafikten men edildi.

        Denetimlere havadan da destek verildi. Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı cayrokopter ile kural hatası yapılan araçlar tespit edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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