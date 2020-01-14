Belediyeden balık tanzim satış noktası Emirdağ'da üç katı ücrete balık satılınca belediye tarafından balık tanzim satış noktası kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediyeden balık tanzim satış noktası Emirdağ'da üç katı ücrete balık satılınca belediye tarafından ...

İHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki tek balıkçı esnafının balık fiyatlarını yükseltmesi sonucunda Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, halkın talebi üzerine tanzim satış noktası kurdu.

Belediyeden balık tanzim satış noktası Emirdağ'da üç katı ücrete balık satılınca belediye tarafından balık tanzim satış noktası kuruldu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki tek balıkçı esnafının balık fiyatlarını yükseltmesi sonucunda Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, halkın talebi üzerine tanzim satış noktası kurdu.
Emirdağ ilçesinde bir esnaf Afyonkarahisar’da kilosu 10 liraya satılan hamsiyi tekel olduğu iddiasıyla 35 liraya kadar yükseltince belediye yetkilileri esnafı uyardı. İlçedeki tek satıcı olması dolayısıyla uyarılara aldırış etmeyen esnafa gerekli cevabı da yine belediye verdi. Vatandaşlardan Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’ya gelen tanzim satış noktası talepleri üzerine harekete geçildi. Kısa sürede ilçede tanzim satış noktası kuruldu.

“Hem fahiş fiyata satıyor, hem de Erdoğan’ı hedef gösteriyor”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulanan Başkan Koyuncu, “Ben bu ilçede halkı temsil ediyorum. Halk benden ne talep ediyorsa, kanunların izin verdiği çerçevede gerekeni yapmakla mükellefim, halk beni bu yüzden seçti. Uzun süredir esnafımızı uyardık. Geliş fiyatı ve satış fiyatı arasındaki fark yüzde 350’yi geçince gereken adımları atmak durumunda kaldık. Kaldı ki satış fiyatı üzerinden AK Parti’yi hedef alan ve gerekçesini de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olarak gösteren ve halkı bunun üzerinden galeyana getirmek isteyen bu esnafımıza cevabı tanzim satış noktası kurarak verdik. Afyonkarahisar’da 10 liraya satılan hamsiyi Emirdağ’da kasıtlı olarak, yüksek kar amacıyla, adeta Emirdağ halkının cebindeki paraya göz dikercesine 35 liraya çıkarırsanız gereğini yaparız. Burada kötü niyet var, ark niyet var. İlçedeki tek esnaf olması biraz da kişinin niyetini ortaya çıkarıyor. Afyonkarahisar’daki esnafımız 10 liraya sattığı balıktan kar ediyor da siz nasıl edemiyorsunuz. Ben buna anlam veremiyorum. O yüzden belediye olarak gerekeni yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ben Emirdağ halkını bir kişinin insafına bırakmam. Kimse ucuz hesaplar içine girmesin. Emirdağ için el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. İlçemizin bütün eksikliklerini bugüne kadar nasıl giderdiysek bundan sonra da gidereceğiz” dedi.

“Kim halkı ezmeye kalkarsa karşısında bizi bulur”
Günde yaklaşık 5 ton balık satıldığını kaydeden Koyuncu son olarak, “Tanzim satış noktamıza vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Herkesten Allah razı olsun. Halktan büyük talep var, hatta talepleri yetiştiremiyoruz. Bundan sonra ilçemde kim tekelcilik yapıp halkı ezmeye kalkarsa karşısında bizi bulur” ifadelerine yer verdi.

AFYONKARAHİSAR

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzinsiz kullandıkları kredi kartı yüzünden ölen iki kardeş toprağa verildi
YEREL HABERLER İzinsiz kullandıkları kredi kartı yüzünden ölen iki ...
Bu çocuklar neden yandı? Çocukları yakan maddenin ne olduğu halen bilinmiyor İncelemelerde herhangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadı Numuneler Ankara’ya gönderildi
YEREL HABERLER Bu çocuklar neden yandı? Çocukları yakan maddenin ne ...
Şuhutlular İstanbul'da buluştu
YEREL HABERLER Şuhutlular İstanbul'da buluştu
Türkiye’nin en ünlü 450 şefi Afyonkarahisar’ı keşfetti
YEREL HABERLER Türkiye’nin en ünlü 450 şefi Afyonkarahisar’ı ...
AK Partili gençler münazara yaptı Afyonkarahisar Gençlik Kolları takımı ikinci oldu
YEREL HABERLER AK Partili gençler münazara yaptı Afyonkarahisar ...
Vücudunda yanık oluşan öğrencinin babası konuştu Afyonkarahisar’da vücutlarında yanık oluşan çocukları aileleri yetkililerden açıklama bekliyor Fahrettin Coşkun: “Yetkilerden tatmin edici açıklama bekliyoruz”
YEREL HABERLER Vücudunda yanık oluşan öğrencinin babası ...
Afyonkarahisar’da seçim heyecanı Afyonkarahisar’da 1 köy 1 mahallede vatandaşlar muhtarlık seçimleri için sandığa gitti
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da seçim heyecanı Afyonkarahisar’da 1 ...
Bu köyde kar kalınlığı yarım metreyi geçti Köylüler kürekle yol açtılar
YEREL HABERLER Bu köyde kar kalınlığı yarım metreyi geçti Köylüler ...
Dolandırıcı, güvenlik kameralarına yakalandı Kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp 25 bin lira dolandırdı
YEREL HABERLER Dolandırıcı, güvenlik kameralarına ...
“Çizimlerle 40 Hadis” sergisine yoğun ilgi TÜGVA’dan anlamlı sergi
YEREL HABERLER “Çizimlerle 40 Hadis” sergisine yoğun ilgi TÜGVA’dan ...
Amatör lig maçında korku dolu dakikalar Amatör lig maçında boğazına darbe alan futbolcu hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Amatör lig maçında korku dolu dakikalar Amatör lig ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X