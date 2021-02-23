Kadınlara 'Ailede Sosyal Medya Kullanımı' anlatıldı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar Şuhut Kadın Kültür Evi'nde 'Ailede Sosyal Medya Kullanımı' isimli seminer düzenlendi.

Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlara yönelik Şuhut Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Ağtaş tarafından 'Ailede Sosyal Medya Kullanımı' konulu seminer düzenlendi. Seminerde kadınlara yönelik aileden sosyal medyanın kullanımı ve önemi anlatıldı. Seminer soru cevap şeklinde sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.