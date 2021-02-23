Kadınlara 'Ailede Sosyal Medya Kullanımı' anlatıldı

Afyonkarahisar Şuhut Kadın Kültür Evi'nde 'Ailede Sosyal Medya Kullanımı' isimli seminer düzenlendi.
Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlara yönelik Şuhut Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Ağtaş tarafından 'Ailede Sosyal Medya Kullanımı' konulu seminer düzenlendi. Seminerde kadınlara yönelik aileden sosyal medyanın kullanımı ve önemi anlatıldı. Seminer soru cevap şeklinde sona erdi.
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