Başkan Çöl, tekstil atölyesini inceledi

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede hizmet veren tekstil atölyesini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Ziyarette yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Mustafa Çöl, ürünlerin atölyeye girişinden paketleninceye kadar olan süreci inceleyerek, firma yetkilileriyle istişarelerde bulundu. Yetkililer, 100 kişiye yakın işçi çalıştırdıklarını belirterek, piyasada her kesin bildiği meşhur markaların fason işlerini yaptıklarını ve Türkiye’nin her bölgesine yapılan işlerin teslim edildiğini aktardı.

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