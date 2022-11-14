Ağabeyinin ölümünde "laf taşıdı" diye çenesinden vurdu 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da Vedat Toraman (20), ağabeyi Mücahit Toraman'ın (25) ölümünden sorumlu tuttuğu Seyit Mehli'yi (20) silah zoruyla kaçırıp, darbettikten sonra tabancayla vurdu. Olay, 27 Ekim günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat Toraman, arkadaşı Musa Zengin (26) ile birlikte otomobille gezerken, husumetli olduğu Seyit Mehli ile karşılaştı.

SİLAH ZORUYLA OTOMOBİLE BİNDİRDİ Toraman, tartıştığı Mehli'yi silahla tehdit edip, zorla otomobile bindirdi. Toraman, Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'ndeki boş bir arsaya götürdüğü Mehli'yi dövüp, tabancayla bacaklarından ve çenesinden vurdu. Seyit Mehli'yi yol kenarında bırakan 2 şüpheli, kaçtı. AĞIR YARALANDI Bölgeden geçen bir kişi, Seyit Mehli'nin kanlar içinde hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mehli, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı Seyit Mehli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. POLİS OPERASYONLA YAKALADI Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin eşkalini tespit etti. Polis,12 Kasım günü adreslerine düzenlediği operasyonla Vedat Toraman ile Musa Zengin'i gözaltına aldı.