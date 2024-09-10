Ağaçlar ne kadar uzayabilir? Çevresel faktörler nelerdir?
Dünyanın farklı yerlerinde iklim ve coğrafi özelliklere göre birbirinden farklı binlerce ağaç türü vardır. Hepsinin de gelişim süreci farklıdır. Bir ağacın nasıl ve ne şekilde büyüyeceğini çevresel koşullar belirler. Peki, ağaçlar ne kadar büyüyebilir?
Bilim insanları son zamanlarda yaptıkları araştırmalarda en uzun ağacın hangisi olduğunu, nasıl büyüdüğünü ve büyüme evresinde nelerden etkilendiğini açıkladılar. İşte merak edilenler...
AĞACIN BÜYÜME ŞARTLARI
Bir ağacın büyümesi kısmen komşularıyla rekabete dayanır. İlk önceliği güneşe erişmektir ve bir ormanda yukarı gitmek tek yoldur. (Açıkta yetişen bir ağaç dışarı doğru büyüyecektir - bir bahçe akçaağacının sadece taç ve gövdesinin olmadığını dikkate alın.) Ancak bu, bir ağacın nasıl değil, neden uzun büyüdüğünü açıklar.
Bir ağacın ne kadar uzayacağı kısmen genleri tarafından belirlenir (bir kirazı istediğiniz kadar şımartabilirsiniz, ancak asla bodur bir siyah kiraz kadar uzun olmayacaktır). Kuzeydoğudaki en uzun ağaçlar, 45 metrenin üzerinde yüksekliğe ulaşan ve en uzunu 52 metreye kadar çıkan beyaz çamlardır. En uzun sert ağacımız, 45 metre yüksekliğe kadar büyüyebilen beyaz dişbudaktır.
EN UZUN AĞAÇLAR SEKOYALAR
Bir ağacın boyu aynı zamanda çevresel koşullar tarafından da belirlenir. Çoğu ağaç, gerçekte olduğundan daha uzun olabilir; sadece ışık, su veya besin eksikliğiyle sınırlıdırlar. Gezegendeki en uzun ağaçlar kıyı sekoyalarıdır.
Takma Adı Hyperion
Sekoyalar devasa büyüklüktedirler (en büyük hayvan olan mavi balinanın kütlesinin üç katı), ancak yine de en uzun sekoyalardan yaklaşık bir doğu ağacı kadar daha kısadır. Gerçekten de, Dünya'daki bilinen en uzun bireysel ağaç, Hyperion takma adıyla bilinen bir sekoyadır. Yaklaşık 116 metre uzunluğunda ölçülen Hyperion, New England'da bilinen en uzun ağaçtan ortalama 63 metre daha uzundur.
SEKOYA AĞAÇLARI NEDEN ÇOK DAHA UZUNDUR?
İşin sırrı suya dayanıyor - çok fazla su temini değil, suyun hareket ettirilmesinin fiziği. Hepimiz ağaçların suya ihtiyacı olduğunu ve bunun da yerden geldiğini biliyoruz. Suyu köklerden gövdeye ve yapraklara taşımak zorlu bir iştir.
AĞAÇLARIN SU TAŞIMA SIRLARI
Hayvanlardan farklı olarak, bir ağacın damar sisteminin kalbi yoktur; herhangi bir pompa yoktur. Su, ağacın yukarısına itilmez. Bunun yerine, yukarıdan çekilir: su molekülleri birbirlerine ve diğer maddelere yapışma eğilimindedir. Nem bir yaprağın yüzeyinden buharlaştığında, köklere kadar uzanan bir su sütunu çeker. Su, yukarıda kaybedileni telafi etmek için topraktan çekilir. Bir ağaç büyüdükçe, en üstteki yapraklarına su ulaştırmak giderek zorlaşır.
Sonunda, bu kuraklık stresine ve fotosentez ile büyümenin azalmasına yol açar. Tüm ağaçlar bu fiziksel gerçeğiyle başa çıkmak zorundadır, ancak bu uzun boylu sekoyalar bununla diğerlerinden daha iyi başa çıkar. Bazı araştırmacılara göre, üstünlükleri büyük ölçüde yaşadıkları sistemden kaynaklanıyor olabilir.
SEKOYALAR NERELERDE BULUNUR?
Devasa sekoyalar yalnızca Kuzey Kaliforniya'da yüzlerce kilometre kıyı şeridi boyunca dar bir bantta bulunur. Dik vadilerdeki nemli ılıman ormanlarda, rüzgara karşı tamponlanmış olarak büyürler ve tonlarca yağış alırlar. Bu ormanlar sürekli olarak serin, nemli koşullar ve bol miktarda sis ile karakterizedir.
Sekoyaların Sisten Su Alma Stratejisi
Açıkça, sekoyalar sisten gelen suyu doğrudan yapraklarına emebiliyor. En uzunlarının koruyucuları olan Ulusal Park Hizmetleri'ne göre, sis bir sekoyanın nem alımının yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu yüzden ağacın karmaşık - ve gerçekten uzun - damarları aracılığıyla topraktan yüzlerce galon su çekmenin fiziğine karşı savaşmak yerine, daha kullanışlı bir kaynaktan yararlanıyorlar.
Siste yaprakların hemen yakınında suya erişimle, tesisat sorunu bir tür tesisat avantajı haline geliyor. Eğer kar, rüzgar, kuraklık ve kara sinekler ağaçlara fizyolojik bir yükseklik avantajı sağlasaydı, bizimkiler kesinlikle daha uzun olurdu.
Kaynak: Northernwoodlands