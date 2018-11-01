Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortaklaşa finanse ettiği "Toplam Faktör Verimliliği İçin Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi"nin Ankara Hilton Otel'de yapılan kapanış toplantısına katıldı.

Naci Ağbal, buradaki konuşmasında, proje çıktılarının, kalkınma ve büyüme çabalarına önemli girdi sağlayacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin büyüme yolculuğunda hem genç insan gücünü devreye soktuğuna hem de sermaye yatırımlarının önünü açacak düzenlemeler yaptığına işaret eden Ağbal, AK Parti ile 2002 yılı sonrası dönemde yapılan kalkınma hamlelerine dikkati çekti.

Ağbal, şöyle devam etti:

"Ortalama büyümenin yüzde 5,8 olduğu 2002-2017 döneminde toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısı 1,3 oldu. Yani, büyümenin yüzde 22'si verimlilik artışından gelmiş. 2002-2007 döneminde ise ortalama büyüme yüzde 7,1 iken toplam faktör verimliliğinin büyümeye etkisi 2,8 puan oldu. Yani büyümenin yüzde 40'ı toplam faktör verimliliğindeki artıştan gelmiş. Demek ki sahip olduğumuz sermaye stokunu artıracağız, insan gücünün iş gücüne katılımını artıracağız ama daha önemlisi sermaye ve iş gücünü daha verimli kullanacağız. Ülkenin ortalama yüzde 5 olan potansiyel büyüme oranını yukarı çekecek esas faktör, büyük ölçüde verimlilik artışları olacak. Verimlilik artışıyla desteklenen büyüme, enflasyona da neden olmaz. Verimlilik artışları sizi daha rekabetçi kılar, ekonomide istikrar getirir ve enflasyona neden olmayan büyüme kompozisyonu oluşturur. İnşallah bu büyüme içinde toplam faktör verimliliğinin katkısını artıracak politikalara devam edeceğiz."

Verimlilik artışı için firma, sektör ve ülke düzeyinde yapılması gerekenler olduğunu belirten Ağbal, 2002 sonrasında yakalanan başarı ve ortaya çıkan hikayenin, çok net bir reçete sunduğunu dile getirdi. Ağbal, "Türkiye'de büyüme hikayemizin temelini faktör verimliliği artışına dayandırmamız gerekiyor. İş gücüne katılım oranlarında yaşadığımız artışlar iş gücünün üretime katkısını artırsa da önemli olan üretime giren her yeni iş gücünün verimliliğinin artırılmasını sağlayacak politikaları uygulamak olacak. 11. Kalkınma Planı'nın çalışmalarına devam ediyoruz. Devlet, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör olarak içsel ve dışsal faktörlerin büyümeye, verimlilik artışına katkısını sağlayacak politikaları bir bir hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"TEKNOLOJİ DETSKLERİ ARTACAK"

Ağbal, verimlilik artışı için teknolojinin üretim süreçlerinde kullanımının önem taşıdığını vurgulayarak, özellikle dijitalleşme noktasında birçok sektörde hamleler yapılması gerektiğini bildirdi. Dijital teknolojilerle üretim süreçleri ve iş modellerinin yeniden dizayn edilebileceğini dile getiren Ağbal, şunları kaydetti:

"Yapay zeka uygulamaları olağanüstü yeni fırsatlar sunuyor. Üretimin kendisi bir değer olmaktan çıktı, üretimin etrafında oluşan bilgi üretimi daha fazla değer katan bir faktör haline geldi. Bugün gerek perakende gerek diğer birçok sektörde görüyoruz ki firmalar önemli ölçüde verimlilik artışı sağlamak için dijital yatırımlara girişiyorlar. Devlet olarak bu alanda firmalarımızı, sektörlerimizi destekliyoruz ama daha fazla desteklememiz gerekiyor. 2019-2021 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'da ve yine hazırlıklarına devam ettiğimiz 11. Kalkınma Planı döneminde bu destekleri daha da artıracağız."

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