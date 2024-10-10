Ağırlaştırılmış müebbet nedir, ne demektir?
İstanbul Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ağırlaştırılmış müebbet'in kelime anlamı araştırılmaya başlandı. Peki Ağırlaştırılmış müebbet nedir, ne demektir?
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bazı suçların işlenmesi sebebiyle uygulanır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Türkiye’de idam cezasının kaldırıldığı 2002 yılından sonra, bu cezanın yerine ikame edilmiştir.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEEBBET NEDİR?
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eden, fakat Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile buna ilişkin tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen hapis cezası türüdür.