Ağırlaştırılmış müebbet nedir, ne demektir?

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEEBBET NEDİR?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eden, fakat Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile buna ilişkin tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen hapis cezası türüdür.