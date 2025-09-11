Ağrı'da rüzgar, bir köyde çatıları uçurdu, direkleri devirdi
Ağrı'da etkili olan kuvvetli rüzgar, Tezeren köyünde ev ve ahırların çatılarını uçurdu
Giriş: 11.09.2025 - 17:30 Güncelleme: 11.09.2025 - 17:30
Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Tezeren köyünde hasara yol açtı.
Rüzgar, köydeki ev ve ahırların çatılarına zarar verdi.
Rüzgarın yıktığı direkler sebebiyle köyde elektrik kesintileri yaşandı.
Olay yerine sevk edilen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devrilme riski olan yapılar için güvenlik önlemi alırken, hasar tespit çalışmaları da başlattı.
