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        Haberler Gündem Güncel Ağrı'da yıldırım düştü: 15 yaşındaki çoban ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Ağrı'da yıldırım düştü: 15 yaşındaki çoban ağır yaralandı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki çocuk, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olayda çok sayıda koyun öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 06:46 Güncelleme: 18.10.2024 - 06:46
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        Ağrı'da yıldırım düştü: 15 yaşındaki çoban ağır yaralandı
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        Patnos ilçesine bağlı Baltacık köyünde hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Davut Özalacan'a yıldırım isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Özalacan'ı Patnos Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Özalacan, burada yapılan müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer yandan yıldırım düşmesi sonucu çocuğun otlattığı çok sayıda koyun öldü

        *Haberin ilk görselinde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #patnos
        #ağrı
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