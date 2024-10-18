Ağrı'da yıldırım düştü: 15 yaşındaki çoban ağır yaralandı

Patnos ilçesine bağlı Baltacık köyünde hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Davut Özalacan'a yıldırım isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Özalacan'ı Patnos Devlet Hastanesine kaldırdı.

Fotoğraf: DHA

AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Özalacan, burada yapılan müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer yandan yıldırım düşmesi sonucu çocuğun otlattığı çok sayıda koyun öldü

*Haberin ilk görselinde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.