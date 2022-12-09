Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi

Kuşların Türkiye'deki önemli göç güzergahlarından Ağrı Dağı çevresindeki Iğdır sınırlarında 100 kuş türü, bir yıllık çalışmayla tek tek görüntülendi

ABONE OL
AA
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi

    Bulakbaşı, Karasu, Aras Vadisi ve Erhacı sulak alanları ile Korhan Yaylası, Tuz Dağı, Kızıldağ ve Tekelti Dağı bozkırı, 342 kuş türünün yaşam alanını oluşturuyor.
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi

    AA ekibi Türkiye'deki 3 göç rotasından biri üzerinde bulunan bu noktalardaki göçmen ve yerel kuşlardan 100'ünü yaşam alanlarında bir yıl boyunca takip etti.
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi

    İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsiminde yürütülen çalışmayla, bölgeyi kullanan ve nadir görülen kuş türleri hem fotoğraflandı hem de kamerayla kayıt altına alındı.
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi

    KUŞLAR ARASINDA SOYU TEHLİKE ALTINDAKİLER DE BULUNUYOR

    Kentteki sulak ve bozkır alanlarda günlük yaşamlarını sürdürürken objektiflere yansıyan kuşlar arasında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) soyu tükenme riski taşıyan türler de yer aldı.
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi

    Görüntülenen türler arasında yer alan kuşlardan büyük orman kartalı ve elmabaş patka 'duyarlı', büyük suçulluğu, kızkuşu ile sakallı akbaba ise "tehdide açık" kodlarıyla IUCN listesinde bulunuyor.
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi

    Bölgede yaşadığı bilinen 4 akbaba türünden olan küçük akbaba da IUCN tarafından tehlike koduyla listeleniyor.

     
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi

    Bölgede yaşadığı bilinen ancak daha önce hiç görüntülenemeyen ak pelikan, flamingo ve ak kuyruklu kızkuşu da çalışmayla görsel kayıt altına alınmış oldu.

     

     
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi

    Çalışmaya, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, KuzeyDoğa Derneği ve Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı akademisyenleri de sahada destek verdi.
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi
  • Ağrı Dağı çevresinde yaşayan 100 kuş türü bir yıllık çalışmayla görüntülendi

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.