Hafta boyunca havanın yağışlı geçtiği kentte sağanak etkisini sürdürüyor.

MURAT NEHRİ TAŞTI

AA'da yer alan habere göre Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsularından biri olan Murat Nehri'nin de yağış nedeniyle debisi yükseldi.