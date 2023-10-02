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        Ağrı'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Ağrı'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:55 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:00
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        Ağrı'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Ağrı'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 04 AAJ 372 plakalı hafif ticari araç ile 09 AGE 647 plakalı hafif ticari araç, D100 kara yolu Küpkıran Kavşağı'nda çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre araç kuyruğunun oluştuğu kavşakta ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

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