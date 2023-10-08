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        MHP Ağrı İl Kongresi yapıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ağrı İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:05
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        MHP Ağrı İl Kongresi yapıldı
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ağrı İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunduğu kongrede konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, memleketinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılında, Türk asrını hasretle kucaklayacakları ana sabırsızlıkla ve ilk günkü heyecanla koşmaya devam ettiklerini belirten Osmanağaoğlu, şöyle konuştu:

        "Bilinmelidir ki bu maratonun sonunda varacağımız hedef sadece Ağrı'mız değil, sadece Türkiye'mizi değil hemen yanı başımızda yönünü Türkiye'ye dönmüş gönül coğrafyamız içinde yaşayan koskoca Türk milletini de ziyadesiyle heyecanlandırmaktadır. Ne var ki biz Türk asrı ve Türkiye Yüzyılı dedikçe kuduranlar, kinlerini kusanlar, inlerinden kafalarını çıkarmaya başlamıştır. Daha birkaç gün önce İçişleri Bakanlığımızın girişinde Türk milletinin iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısında meydana gelen terör saldırısı bunun en bariz delilidir."

        Divan kurulu başkanlığını Osmanağaoğlu'nun yaptığı kongrede, seçime tek aday olarak katılan mevcut başkan Selahattin Aktaş, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

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