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        Ağrı'da sığırcık kuşlarının dansı görüntülendi

        Ağrı'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 19:07 Güncelleme: 27.10.2024 - 19:07
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        Ağrı'da sığırcık kuşlarının dansı görüntülendi
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        Ağrı'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı güzel görüntüler oluşturdu.

        İl merkezinde güneşin batışıyla ortaya çıkan sığırcık kuşları, ani dönüşler yapıp dakikalarca halka oluşturdu.

        Çıkardıkları sesler eşliğinde dakikalarca gökyüzünde süzülen sığırcık kuşları, daha sonra başka yöne gitti.

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