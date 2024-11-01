Ağrı'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

Ağır yaralı olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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