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        Ağrı'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

        Ağrı'da, yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:34
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        Ağrı'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
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        Ağrı'da, yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

        M.B. idaresindeki 34 NE 5826 plakalı hafif ticari araç, Abide Mahallesi Erzurum Caddesi Bey Sitesi mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Berat Ensar Akagündüz'e çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü ise polislerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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