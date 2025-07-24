YÖK Başkanı Özvar, Ağrı'da şehit ve gazi yakınlarına açılan kontenjanları açıkladı:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi adaylar için yükseköğretim kurumları bünyesindeki güz ve bahar döneminde öğrenci alımı yapılan lisansüstü programların mevcut kontenjanlarına ilave kontenjan verilmesini kararlaştırdık." dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Ağrı Valisi Mustafa Koç'u ziyaret ettikten sonra Ağrılı işadamı İbrahim Çeçen ve beraberindekilerle İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ile üniversitenin senato toplantısına katıldı.

Özvar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı’daki üniversiteye büyük katkısı ve desteği olan IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen'e teşekkür etti.

Yükseköğretim Kurulu olarak daha önce şehit yakınlarına ve gazilere gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerinde ön lisans ve lisans programlarında kontenjan tahsis ettiklerini hatırlatan Özvar, şöyle konuştu:

"Buna ilaveten, yeni bir karar alarak şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi adaylar için yükseköğretim kurumları bünyesindeki güz ve bahar döneminde öğrenci alımı yapılan lisansüstü programların mevcut kontenjanlarına ilave kontenjan verilmesini kararlaştırdık. Bunun şehit yakınlarına, gazilerimize olan şükran borcumuzun mütevazı bir ifadesi olarak kabul edilmesini istirham ediyoruz."