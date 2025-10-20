İsrail'de alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nun Türk aktivistleri yaşadıklarını anlattı

Gazze'ye insani yardım için yola çıkan ve İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Ağrılı iş insanı aktivist Umut Aslan ve araştırmacı yazar aktivist Davut Daşkıran, İsrail tarafından alıkonuldukları süreçte yaşadıklarını anlattı.

İyilik Öncüleri Kulübü ve İyilik Derneğince, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Gazze'ye insani yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda bulunan aktivist Aslan ve Daşkıran'ın katılımıyla "Gazze'de Direnişin Adı Sumud'un Ruhu Konferansı" yapıldı.

Aslan, burada yaptığı konuşmada 31 Ağustos'ta Tunus'a gittiklerini, filonun yarısından fazlasının geri dönmek zorunda kaldığını ve daha sonra Yunanistan'ın Girit Adası'ndan bir tekneyle filoya katıldıklarını söyledi.

6-7 gün denizde gittiklerini ve yanlarındaki tekneye saldırı olunca telefonlarını suya attıklarını anlatan Aslan, İsrail güçlerince Aşkod Limanı'na götürüldükleri süreçte çok fazla psikolojik baskı veya şiddet görmediklerini ancak limana vardıklarında psikolojik baskıya maruz kaldıklarını ifade etti.

Limana ilk giden teknede olduğunu, işlemlerin ardından cezaevi aracına alındıklarını anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"Benim için en zor süreç cezaevi aracındaki 7 saat. Bunun 4 saatinde bizi sıcakta beklettiler. Su yok, hava yok ve 20 kişilik küçük bir odaya koymuşlar, bekleyince o sıcaktan nefessiz kaldık. Buna tepki gösterdiğimiz için bu sefer klimayı açarak havayı soğuğa çevirdiler. O terli halimizle bizi cezaevine kadar götürdüler. Kendim fiziki bir temas yaşamadım ama yanımdaki bazı arkadaşlarda gördüm. Gemi kaptanının kafasını kırdıklarına şahit oldum. Psikolojik baskıları çok oldu ama benim en çok hoşuma giden sürecin tamamında kimsenin morali bozuk değildi, cezaevinde değilmişler gibi hareket ediyordu. Onlar (İsrail) bizim psikolojimizi bozmaya çalışırken, biz marş ve ilahilerle onların psikolojisini bozmaya başladık."

Aslan, Gazze'de yaşanılan olayların belki binde birini yaşamadıklarını vurgulayarak, "Bu durumları hiçbir zaman Gazze'nin önüne geçirmek istemiyoruz. Fakat Gazze ve Filistin özellikle Mescid-i Aksa gerçekten bizim bir meselemizdir. Süreç devam ettiği müddetçe inşallah bu meseleden uzak durmayacağız. Mücadelemize devam edeceğiz." dedi.