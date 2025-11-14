Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Ağrı'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 18:38 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:38
        Ağrı'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Ağrı'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camisi mevkisinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polisin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 2 kişi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

