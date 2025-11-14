Ağrı'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Ağrı'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camisi mevkisinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 2 kişi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
