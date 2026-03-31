Ağrı'da 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Giriş: 31.03.2026 - 11:13
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda arama yapılan bir araçta 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri