Ağrı'da yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis ve kumar oynayan şüpheliler tespit edildi

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmalarda yasa dışı sanal bahis/kumar bankacılık işlemi yapan ve kimlik bilgileri tespit edilen 654 kişi hakkında idari işlem yapılması için ilgili valiliklere ihbarda bulunulduğunu bildirdi.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı bahis, kumar suçuyla mücadele kapsamında “Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, toplantıda yapılan değerlendirmede asıl faillerin yakalanmasına ve eylemlerine son verilmesine karşın yasa dışı bahis ve kumar oyunlarını oynayan kullanıcıların alternatif kaynaklar bularak eylemlerine devam ettiklerinin tespit edildiği ve idari para cezasının güncel miktarının 103 bin 207 Türk lirası ile 412 bin 995 Türk lirası arasında değiştiği ifade edildi.



İdari para cezasının etkin ve caydırıcı şekilde uygulanmaya başlanması halinde cezadan habersiz olan vatandaşların yasa dışı bahis ve kumar sitelerine bakiye yüklemekten kaçınacakları belirtilen açıklama, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Mart tarihinden bu yana açık kaynaklar üzerinden yapılan çalışmalarda, 2 banka hesabının söz konusu suçların işlendiği sitelere bakiye yüklenmesi işlemlerinde kullanıldığı kaydedildi.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Bu hesaplara yasa dışı bahis ve kumar sitelerine bakiye yüklemek amacıyla toplamda 654 kişinin para gönderdiği tespit edilmiştir. Söz konusu 2 kişinin kimlik bilgileri tespit edilerek haklarında 7258 Sayılı Kanun’un 5/1.c maddesi uyarınca adli soruşturma başlatılmakla birlikte, ayrıca sanal bahis/kumar bankacılık işlemi yapan 654 kişinin de kimlikleri belirlenerek haklarında 7258 Sayılı Kanun'un 5/1.d maddesi uyarınca idari işlem başlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından kişilerin ikametlerine dayalı olarak 17 Mart 2026 ve 27 Mart 2026 tarihlerinde ilgili valiliklere ihbarda bulunulmuştur."

