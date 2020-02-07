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Milletvekili Çelebi’den Patnos ve Taşlıçay’a doğalgaz müjdesi

İHA

Milletvekili Çelebi’den Patnos ve Taşlıçay’a doğalgaz müjdesi

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ağrı’nın Patnos ve Taşlıçay ilçelerine doğalgaz ihalelerinin 2020 yılı içinde yapılacağı müjdesini verdi.
Milletvekili Ekrem Çelebi, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Çelebi ve Özcan, Ağrı ve ilçelerine ilişkin 2020 yılı yatırımları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ağrı’da şu an merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde doğalgaz kullanımının mevcut olduğunu belirten AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, Patnos ve Taşlıçay ilçeleri için de müjde verdi. BOTAŞ Genel Müdürü Özcan ile yaptıkları ziyaretle ilgili bilgi veren Çelebi, 2020 yılı mart ayında Patnos ve Taşlıçay için doğal gaz ihalesi yapılacağını açıkladı.
Çelebi, “BulanıkMalazgirt üzerinden 63 kilometrelik hatla Patnos’a, Doğubayazıt hattı üzerinden ise Taşlıçay’a doğalgaz bağlanacak. İnşallah bu yıl ihalesi yapılarak alt yapı çalışmalarına başlanacak. İlçelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Halkımızın huzur, mutluluk ve refahı için gayret göstermeye, daha çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AĞRI

07 Şubat 2020 Cuma

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