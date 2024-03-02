"Madalya avcısı" Seher, kız çocuklarına örnek olmak istiyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Hamur ilçesinde keşfedilerek kayak sporuna kazandırılan ve 12 yıldır milli takım forması giyen 26 yaşındaki Seher Kaçmaz, yeni başarılarıyla kız çocuklarına örnek olmak istiyor.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kandildağı köyünde çiftçilik yapan Nazmi ve Esmer Kaçmaz çiftinin 5 çoğundan biri olan Kaçmaz, çocuk yaşlardayken beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini keşfetmesiyle 2011 yılında kayaklı koşu sporuna yönlendirildi. Bu tarihte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kamp eğitim merkezinde kalmaya başlayan Kaçmaz, elde ettiği başarılarla iki yıl sonra milli takıma seçildi.

Şu ana kadar katıldığı ulusal ve uluslararası yarışlarda 100'ün üzerinde madalya elde eden Kaçmaz, yeni başarılar için Eleşkirt ilçesinin karlı dağlarında antrenman yapıyor.

Aldığı madalyalar nedeniyle arkadaşları tarafından "madalya avcısı" olarak anılan ve yöredeki kız çocuklarına örnek olmak isteyen Kaçmaz, başarılarını olimpiyat madalyasıyla taçlandırmayı hedefliyor.

- "Sayısız derecelerim ve madalyalarım var"

Seher Kaçmaz, AA muhabirine, spor başladıktan sonra 2 ay antrenman yapıp katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda 3. olduğunu anlatarak, "Sayısız derecelerim ve madalyalarım bulunuyor. 50'ye yakın Türkiye şampiyonluğum var. 30'a yakın da Balkan şampiyonluğum bulunuyor." dedi.

Kaçmaz, kota alıp İtalya'da yapılacak Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Spor beni çok mutlu ediyor. Boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Aynı zamanda da eğitimimi sürdürüyorum. Son 20 gün içerisinde 4 müsabakaya katıldım. Lübnan'da 3 yarışmaya katıldım ve 3 yarışmada da ilk 3'e girdim, ülkeme altın madalya kazandırdım. Sonrasında Bolu'da 2. Etap Türkiye Şampiyonası'nda 1. ve 2. oldum. Hemen ardından FIS kupasında da ilk 3'e girdim. Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası'nda derece yaptım."

Kaçmaz, son 2-3 yıldır Ağrı'da yeterince kar yağmadığını ve bu nedenle 20 gün içerisinde katıldığı yarışmalara sadece koşu antrenmanı yaparak hazırlandığını belirtti.

- "İçimde bir savaşçı ruhu var, hep kazanmak istiyorum"

İl merkezinde karın olmamasının kendilerini olumsuz etkilediğini ve Eleşkirt ilçesinde antrenman yaptıklarını aktaran Kaçmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eleşkirt ilçesinde dağlık alanda kar olduğu için burada kayıyoruz. 10 gün sonra Erzurum'da Türkiye Şampiyonası var, ona hazırlanıyorum. Hedefim bu şampiyonada da birinci olmak. İçimde bir savaşçı ruhu var ve hep kazanmak istiyorum. Aynı zamanda da kız çocuklarına örnek ve ilham kaynağı olmak istiyorum. Çocuklar bana 'Abla çok iyi kayıyorsun, çok başarılısın, biz de senin gibi olmak istiyoruz.' dediklerinde çok hoşuma gidiyor. 200'e yakın madalyalarım var."

Antrenör Erhan Dursun ise Seher'in çok başarılı olduğunu ve sıkı bir çalışma sonucu olimpiyatlara katılacağına inandığını dile getirdi.

Anne Esmer Kaçmaz da kızıyla gurur duyduğunu ve her zaman onun destekçisi olacaklarını vurguladı.