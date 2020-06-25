Ağrı turizmi başkent Ankara’da masaya yatırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı turizmi başkent Ankara’da masaya yatırılacak

İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'nın kültür ve turizm alanındaki projelerinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında 20 Temmuz'da yapılacak toplantıda masaya yatırılacağını açıkladı.

Ağrı turizmi başkent Ankara’da masaya yatırılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’nın kültür ve turizm alanındaki projelerinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında 20 Temmuz’da yapılacak toplantıda masaya yatırılacağını açıkladı.
Ağrı Dağı’nın eylül ayında tırmanış turizmine açılacağını belirten Çelebi, herkesi tarihten kültüre, gastronomiden doğal güzelliklerine kadar sayısız özelliği bulunan, Anadolu’nun ‘Açık Hava Müzesi’ diye nitelendirdiği Ağrı’ya davet etti.
Milletvekili Ekrem Çelebi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti. Gündeminde öncelikli olarak 2015 yılından bu yanadır tırmanışa kapalı olan Ağrı Dağı’nın yeniden tırmanışa açılmasına yönelik çalışmalar olduğunu söyleyen Çelebi, “Bununla ilgili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerdeki ilimize yaptığı ziyarette, eylül ayını işaret etmişti. Bu talebi daha önce ilettiğim Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’la yeniden değerlendirdik. Yaptığımız görüşmede Sayın Valimiz Osman Varol, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörümüz Abdulhalik Karabulut, İl Başkanımız Abbas Aydın ve Belediye Başkanımız Savcı Savan ile birlikte Ağrı heyeti olarak 20 Temmuz’da Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında bir araya geleceğiz. Bu toplantıda Ağrı’nın kültür ve turizmini masaya yatıracak, hayallerimizi ve projelerimizi değerlendireceğiz. Ağrı 20 Temmuz zirvesi ile turizm sektöründen hak ettiği payı fazlası ile alacak” dedi.
Anadolu’nun ‘Açık Hava Müzesi’ Ağrı
Ağrı’yı, Anadolu’nun ‘açık hava müzesi’ diye nitelendiren Milletvekili Çelebi, tarihten kültüre gastronomiden eşsiz doğal güzelliklerine kadar ilin birçok özelliği barındırdığını söyledi. Ağrı’nın sadece Ağrı Dağı ile değil tarihi, turistik, kültürel birçok organizasyona ev sahipliği yapabilecek potansiyelin olduğunu, bunun için de bir pazarlama stratejisi geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Çelebi, Ağrı’yı merak edenlere yönelik şu bilgileri paylaştı:
“Zirveler yücesi, dağlar dağı Ağrı Dağı’nda Hz. Nuh’un Gemisi’nin izini sürebilirsiniz. Issızlığın ortasında masalsı bir zarafetle yükselen, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin eşsiz bir sentezini yansıtan İshak Paşa Sarayı’nın taş işlemelerinin güzelliğinde kaybolabilirsiniz. Asıl ününü yetiştirdiği kırmızı benekli alabalıktan alan Balık Gölü’müzü, üç bin yıllık kaya evleri ve doğal tünellerle dikkat çeken Meya Vadi’mizi, Küçük Ağrı Dağı’nın güney eteğinde bulunan ve doğal bir anıt mağarası olan Buz Mağara’mızı, İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'na çok yakın olan Meteor Çukuru’nu gezebilirsiniz.
Doğubayazıt'tan Diyadin'e giderken tablolardan fırlamışçasına doğal bir güzelliğe sahip Diyadin Kanyonu’ndan geçip Şifalı Kaplıcaları’mızdan yararlanabilir, Urartu Kalesi’nin mağrur yapısı içinde antik çağlardan kalma bir esinti hissedebilirsiniz. Sönmüş bir yanardağ olan Süphan'ın gölgesinde kurulu Patnos’umuzun renkli pazarlarında gezinip, Eleşkirt’teki Toprakkale’yi ziyaret edebilir, Hamur Kümbeti’ne uğrayıp II. İshak Paşa’nın torunları için bir Fatiha okuyabilirsiniz. Kısacası Anadolu’nun Açık Hava Müzesi Ağrı’mızın eşsiz tabiatına ve kültürüne tanıklık edebilirsiniz. Tüm bunları yaparken, festivallerini düzenlediğimiz Ağrı Balımız eşliğinde, süt ve süt ürünleriyle güzel bir kahvaltı yapıp, sonrasında Ağrı’mızın meşhur yemeklerinin unutulmaz tadına varabilirsiniz. Herkesi açık hava müzemizi gezmeye, Ağrı’mıza davet ediyoruz.”
Ağrı’nın turizmden hak ettiği payı alması için çaba gösterdiklerini söyleyen Çelebi, Ağrı’nın hikayesini yeniden yazacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sayan'dan, Acun Ilıcalı'ya davet
YEREL HABERLER Sayan'dan, Acun Ilıcalı'ya davet
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in YKS mesajı
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in YKS mesajı
AİÇÜ Rektörü Karabulut, Devlet Hastanesini ziyaret etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Karabulut, Devlet Hastanesini ziyaret ...
Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama
YEREL HABERLER Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama
Eleşkirt’te yollar ve kaldırımlar yıkanarak dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Eleşkirt’te yollar ve kaldırımlar yıkanarak ...
Ağrı merkezli üç ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı merkezli üç ilde gerçekleştirilen uyuşturucu ...
6 çocuk annesi evini atölyeye çevirip, yün yorgan dikiyor
YEREL HABERLER 6 çocuk annesi evini atölyeye çevirip, yün yorgan ...
Ağrı’da yapılması planlanan projeler başlıyor
YEREL HABERLER Ağrı’da yapılması planlanan projeler başlıyor
Ağrı’ya 10 yataklı yanık ünitesi
YEREL HABERLER Ağrı’ya 10 yataklı yanık ünitesi
Ağrı KYK yurtları öğrenciler için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ağrı KYK yurtları öğrenciler için hazırlanıyor
Doğubayazıt’ta maske takmak zorunlu hale getirildi
YEREL HABERLER Doğubayazıt’ta maske takmak zorunlu hale getirildi
Ağrı'da vatandaşlar yasağa uydu
YEREL HABERLER Ağrı'da vatandaşlar yasağa uydu
Ağrı Valisi Dr. Varol, Start-Up Cafe ve İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Dr. Varol, Start-Up Cafe ve İl Halk ...
Ağrı'da 2 caddede, maske takma zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Ağrı'da 2 caddede, maske takma zorunluluğu getirildi
Ağrı Valisi Dr. Varol Öğretmenevinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Dr. Varol Öğretmenevinde incelemelerde ...
Ağrı Valisi Varol, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Varol, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ...
Milletvekili Çelebi'den Vali Varol'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi'den Vali Varol'a hayırlı olsun ...
Ağrı Valisi Dr. Varol, Milli Eğitim Müdürü Tekin'e iade-i ziyarette bulundu
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Dr. Varol, Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X