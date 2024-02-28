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        Ağrı ve Erzurum'da AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

        Ağrı ve Erzurum'da AK Parti teşkilatları, 28 Şubat postmodern darbesinin 27. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:13 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:13
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        Ağrı ve Erzurum'da AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması
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        Ağrı ve Erzurum'da AK Parti teşkilatları, 28 Şubat postmodern darbesinin 27. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat sürecinde genç kızların başörtüleriyle üniversitelere giremediğini söyledi.

        Gençlerin kılık kıyafetleri nedeniyle eğitimlerinden mahrum bırakıldığını ifade eden Güngör, "27 yıl önce silahlı cunta tarafından sözde irtica tehdidiyle bütün bir ülkeyi çevrelemeye çalışmak ve toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." diye konuştu.

        Programa, AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Salih Aydın ve partililer katıldı.

        - Erzurum

        28 Şubat postmodern darbesinin 27. yılı dolayısıyla Erzurum'da, AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel haklarının engellendiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden, geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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