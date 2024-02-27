Ağrı'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olayda yaralanan Y.E. ile Ö.E. ise ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 14 Nisan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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