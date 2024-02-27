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        Ağrı'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:59 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:59
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        Ağrı'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, 14 Nisan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrollerde, silahla vurulan H.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayda yaralanan Y.E. ile Ö.E. ise ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        H.E'nin cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Polis, olaya ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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