Ağrı'da gümrük kaçağı sigaralarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Bu kapsamda ekipler, Taşlıçay ilçesinde yol kontrol uygulamasında 2 otomobilde yaptığı aramada 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

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