Ağrı'da gümrük kaçağı sigaralarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde durdurulan otomobilde 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde durdurulan otomobilde 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Taşlıçay ilçesinde yol kontrol uygulamasında 2 otomobilde yaptığı aramada 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
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