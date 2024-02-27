Ağrı'da 'trafikte su sıçratma' kavgası; 1 ölü, 2 yaralı
AĞRI'nınPatnos ilçesinde trafikte seyreden aracın su sıçrattığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgada Harun Eken (35) hayatını kaybetti, babası ile kardeşi yaralandı.Patnos ilçesi 14 Nisan Mahallesi'nde trafikte seyreden aracın su sıçrattığı iddiasıyla Harun Eken, babası Yusuf Eken ve kardeşi Ömer Eken, M.A. (48) ve L.A. (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi ile vurulan Harun Eken hayatını kaybetti, Yusuf ve Ömer Eken de yaralandı. Yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
AĞRI'nınPatnos ilçesinde trafikte seyreden aracın su sıçrattığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgada Harun Eken (35) hayatını kaybetti, babası ile kardeşi yaralandı.Patnos ilçesi 14 Nisan Mahallesi'nde trafikte seyreden aracın su sıçrattığı iddiasıyla Harun Eken, babası Yusuf Eken ve kardeşi Ömer Eken, M.A. (48) ve L.A. (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi ile vurulan Harun Eken hayatını kaybetti, Yusuf ve Ömer Eken de yaralandı. Yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
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