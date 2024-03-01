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        Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü yakalandı

        Ağrı'nın Hamur, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:35
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        Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü yakalandı
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        Ağrı'nın Hamur, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Hamur, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde "kasten öldürme, hırsızlık, şantaj" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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