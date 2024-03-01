Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü yakalandı
Ağrı'nın Hamur, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Ağrı'nın Hamur, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Hamur, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde "kasten öldürme, hırsızlık, şantaj" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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