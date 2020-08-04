Ağrı’nın Diyadin ilçesinde korkutan yangın

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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre Diyadin'de elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu 4 katlı bir binada yangın çıktı. Çıkan yangını gören apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Diyadin Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar oluştuğu belirtildi. Öte yandan yangın nedeni İle gökyüzüne yükselen dumanlar vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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