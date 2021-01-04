Ağrı’da 321 okul koridorunun duvarları yabancı dil görselleri ile süslendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Dil Sokağı” projesi kapsamında, Yavuz Selim Ortaokulu öğretmenleri tarafından okul koridorunun duvarlarının yabancı dil görselleri ile donatıldığı dil sokağının açılışını gerçekleştirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Dil Sokağı” projesi kapsamında il genelindeki 257 ortaokul ve 64 lisenin okul duvarları görsel sanatlar öğretmenlerince yabancı dil görselleri ile süslendi. Proje kapsamında, öğrencilerin dili otantik bir ortamda kullanmalarını sağlamak ve yabancı dil öğretimine motive etmek, öğrencilerin hedef dili üretmesini sağlayacak ortam oluşturmak ve dilde diyaloglar gerçekleştirebilmek amacıyla okul koridorlarının duvarları görsel sanatlar öğretmenleri tarafından yabancı dil görselleri ile donatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in başkanlığında oluşturan İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Proje Koordinatörü Sevgi Avcı, Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Proje Koordinatörü Selin Özçelik, Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Proje Koordinatörü Hasan Kazankaya, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Proje Koordinatörü Okan Kok, Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Proje Koordinatörü Ömer Bayda, Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Proje Koordinatörü Nazlı Aslan, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Proje Koordinatörü Recep Şahin ve Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Proje Koordinatörü Taner Yıldız tarafından yürütülen “Dil Sokağı” projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında, Yavuz Selim Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okulda görev yapan öğretmenlerce okul koridorunun duvarlarının yabancı dil görselleri ile donatıldığı dil sokağının açılışını gerçekleştirdi. Dil sokağını gezip bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, dil sokağı oluşturulmasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek plaket verdi. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, il ve ilçelerde toplam 321 okulun koridor duvarlarının yabancı dil görselleri ile donatılmasında katkı sağlayan okul idarecilerine, öğretmenlere ve ililçe proje koordinatörlerine teşekkür etti.

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