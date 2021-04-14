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'Akıllı Toprak Analiz Cihazı' Ağrılı çiftçileri rahatlatacak Bu cihazla 10 dakika içerisinde toprak analizi mümkün

İHA

'Akıllı Toprak Analiz Cihazı' Ağrılı çiftçileri rahatlatacak Bu cihazla 10 dakika içerisinde toprak analizi mümkün

Ağrı Hamur Kaymakamlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Hamur ilçesine kazandırılan Dijital Toprak Analiz Cihazı, gübre çeşidini ve miktarını yerinde tespit ederek çiftçilere yüksek verim elde etme imkanı sağlayacak.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece Ağrı’nın Hamur ilçesinde kullanılmaya başlayan Dijital Toprak Analiz Cihazı, sahip olduğu kızılötesi ışınlar sayesinde toprağın PH’ını, toprak sıcaklığını, bitkinin ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin elementleri, uygulanacak gübre çeşidi ve miktarını tarlada tespit ederek çiftçilerin topraktan yüksek verim elde etmelerini sağlayacak. Daha önce toprak analizi için il dışına gönderilen ve yaklaşık 20 gün sonra sonuçlarına ulaşılan numuneler, Dijital Toprak Analiz Cihazı sayesinde 10 dakika gibi kısa bir sürede çiftçilere rapor edilebilecek.

“10 dakika içerisinde toprak analizi yapılabiliyor”
Dijital Toprak Analiz Cihazının, sahip olduğu yakın kızılötesi ışınlarıyla 10 dakika gibi kısa bir sürede toprağın analizini yapabildiğini ve bu sayede gübre maliyetlerinin düşürülerek yüksek verim ve kazanç elde edilebileceğini söyleyen Hamur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Turan Çeçen, ''Dijital Toprak Ölçüm Cihazı, kızılötesi teknolojisi ile toprakta bulunan 9 farklı değeri bir telefon uygulaması sayesinde 10 dakika içerisinde toprak analizi yapılabiliyor. Ve her bitki çeşidine özel gübreleme önerisinde bulunuyor. Bu cihazdan önce toprak analizi yaptırmak isteyen çiftçilerimiz, toprak numunelerini il dışına göndererek 1520 gün süreyle sonuç beklemek zorunda kalıyordu. Ancak bu cihaz sayesinde sadece ilçemiz çiftçilerine değil Doğu Anadolu Bölgemizde bulunan tüm çiftçilerimize gerek yerinde gerekse Hamur İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurmaları ve numune göndermeleri durumunda bu hizmet sunulacaktır. Ayrıca yapılan testler sonucunda cihazın verdiği analiz sonuçları ile laboratuvar sonuçları birebir örtüşmektedir” ifadelerine yer verdi.

“Analiz sonrası hazırladığımız gübreleme önerilerini çiftçilere veriyoruz”
Dijital Toprak Analiz Cihazı'nın laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarıyla birebir örtüştüğünü söyleyen Ziraat Mühendisi Huriye Dönmez Özyakar, “Analiz cihazımız sayesinde toprağın analizini 10 dakika gibi kısa bir sürede çiftçilerimize sunmaktayız. Aynı zamanda hazırladığımız gübreleme önerilerini de çiftçilere analiz sonrası veriyoruz. Yapılan testler sonucunda Toprak Analiz Cihazının diğer analiz laboratuvar sonuçlarıyla birebir örtüştüğü tespit edildi. Değerli çiftçilerimize daha verimli ve kazançlı bir üretim yapabilmeleri için hizmet sunmaktayız“ şeklinde konuştu.

“Toprağın çok çakıllı ve bitki atıklarının olmamasına dikkat ediyoruz”
Toprak numunesi alırken çiftçilerin dikkat etmesi gereken şeylere dikkat çeken Ziraat Mühendisi Yasemin Tuğrul ise “Toprak numunesi alırken çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken şey tarlanın 5 farklı bölgesinden belli santim derinliklerinde toprak numunesi almaları. Toprağın çok çakıllı ve bitki atıklarının olmamasına dikkat ediyoruz. Bize ulaştırdıkları takdirde 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuçları teslim edebiliyoruz” dedi.

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