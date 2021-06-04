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Köyde, ortaokulun temeli atıldı; çocuklar uçurtmaları gökyüzüne saldı

DHA

Köyde, ortaokulun temeli atıldı; çocuklar uçurtmaları gökyüzüne saldı


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Mutlu köyüne Dünya İnsani Dayanışma Derneği tarafından yaptırılacak 5 derslikli ortaokulun temeli atıldı. Törene katılan çocuklar, temelin atılması sonrası kendilerine hediye edilen uçurtmaları gökyüzüne saldı.
Diyadin´e 33 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2360 metre yükseklikteki Mutlu köyüne yaptırılacak 5 derslikli okulun temeli törenle atıldı. Törene Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra köylüler katıldı. Müzik öğretmenlerinden kurulu koronun konser verdiği törende konuşan Dünya İnsani Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, köylülerden çocuklarını kız erkek ayrımı yapmadan okula göndermelerini istedi. Zara, "Yıllardır burada bir ortaokul yapılmasının çok istendiğini biliyoruz. Şimdi de böyle bir okulun temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok gurur ve onur verici bir şey bizim ve çocuklar için. Bugün burada temelini attığımız bu okuldan anne babaların, memleketimizin, bu köyün gurur duyacağı evlatlar yetişeceğine çok eminiz. Sizler de bize söz verdiğiniz gibi çocuklarınızı kız erkek demeden okutacaksınız. Bizler de her zaman hem sizin hem de çocuklarınızın gücü olacağız" diye konuştu. 
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan `Haydi Kızlar Okula´ projesi kapsamında `Benim Öğrencim´ sloganıyla 2018 yılından itibaren Ağrı genelinde bin 500 kız öğrenciyi okula kazandırdıklarını söyledi. Özellikle kız öğrencilerin okula kazandırılması noktasında temeli atılan okulun önemli olduğunu ifade eden Tekin, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara ve dernek üyelerine teşekkür etti.
Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ise konuşmasında, "Bu zor coğrafyada bizleri yalnız bırakmayan Ayten Hocam ve Dünya İnsanı Dayanışma Derneği üyelerine teşekkür ediyoruz. Atam Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Diyadin ilçesinin Mutlu köyündeki çocukları için yaptıkları bu okul sebebiyle kendilerine müteşekkiriz. On sene önce Ağrı´da bir laf duymuştum: 'Allah daim etsin, kadim etsin, tekrarını nasip etsin' diye. İnşallah diğer köylerimizde de bunun tekrarı nasip olur" dedi. 
ÇOCUKLAR UÇURTMA UÇURDU
Müzik dinletisinin ardından 1 yılda tamamlanması planlanan 5 derslikli okulun temeline ilk harcı protokol üyeleri öğrencilerle birlikte koydu. Köylerine ortaokul yapılmasına sevinen çocuklar, kendilerine hediye edilen üzerlerinde Türk bayrağı ve Atatürk resimleri bulunan uçurtmaları gökyüzüne saldı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Diyadin Ramazan DEMİR
2021-06-04 13:42:21

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