Ağrı’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, saat 17.00 sıralarında Doğubayazıtİran karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil ile İran plakalı bir tır çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan O.T. hayatını kaybederken B.S. isimli kadın ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan yaralı B.S. Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, hayatını kaybeden O.T.'nin cenazesi ise morga kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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