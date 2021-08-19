Evlat nöbetindeki aileler Diyarbakır yürüyüşü öncesi Başkan Sayan’la bir araya geldi

Diyarbakır’da çocuklarına kavuşmak için evlat nöbetinde olan anne ve babalar, Diyarbakır yürüyüşü öncesi Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’la bir araya geldi.



Diyarbakır’da çocukları HDP ve PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan anne ve babalar eylemlerinin 717’nci gününde Ağrı’ya gelerek HDP binası önünde eylem yaptıktan sonra, Diyarbakır Anneleri'ne destek olmak amacıyla Ağrı’dan Diyarbakır’a yürüyüş hazırlığı yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan’la bir araya geldi. Başkan Sayan tarafından çiçeklerle karşılanan aileler, Belediyeye ait Konukevi'nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. “Beyaz Yürüyüş” olarak adlandırdığı yürüyüş hakkında aileleri bilgilendiren Başkan Sayan, annelere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



“Diyarbakır Anneleri'nin cesurluğu Kürtlerin içinde yayılırsa bu ateşin söneceğine inanıyorum”

Diyarbakır Anneleri'nin terör örgütlerinin korkulu rüyası olduğunu söyleyen Sayan, “Bazı illeri ziyaret eden Diyarbakır Anneleri Ağrı’yı ziyaret ettiler. Basın açıklamalarından sonra bizi ziyaret ettiler. Diyarbakır Anneleri büyük bir sembol. Özellikle terör örgütlerinin korkulu rüyası. Dolayısıyla bugün burada bulunmaları, bu kadar büyük bir cesaret göstermeleri bizim için onur verici. İnşallah bu cesareti ve mücadeleyi bütün Kürtler birlikte yapar. Dağa çıkarılan kardeşlerimiz, evlatlarımız geri getirilir. Ülkede 40 yıldır kan dökerek Kürtlerin başına bela olan, Batı devletlerine taşeronluk yapan ve bunun adına Kürt halkının hakkını arıyoruz, diyerek Kürtleri büyük bir felakete doğru götüren terör örgütünden kurtulmak için Diyarbakır Anneleri 2 yıldır büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadelede çocukları dönen annelerimiz oldu. Ben her zaman diyorum Diyarbakır Anneleri'nin cesurluğu Kürtlerin içinde yayılırsa bu ateşin söneceğine, terör olaylarının biteceğine gönülden inanıyorum. Biz inşallah Diyarbakır Anneleri'ne her zaman destek olduğumuz gibi 12 günlük büyük bir yürüyüşle Diyarbakır Anneleri'ne gideceğiz. Tüm Türkiye’yi Diyarbakır’a davet ediyoruz. Bizim devlet terbiyemiz yüreği çocuğu için çarpan anne ve babalara saygı duymaktır. Onları baş tacı etmektir.” şeklinde konuştu.



Program sonunda Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan evlat nöbetindeki ailelere Türk bayraklı plaket takdim etti.

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