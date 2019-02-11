Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da önemli açıklamalar yaptı. Pek çok konuya değinen Ağaoğlu'nun en dikkat çeken sözlerinden birisi de transfer konusunda oldu. Bordo-Mavili kulübün başkanı, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya yurt dışından teklifler olduğunu yinelerken "Cardiff City, Sala'dan önce Yusuf için bize teklif yaptı. Abdülkadir için şu an konuşamam sezon sonu gelsin o zaman konuşuruz" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi Cardiff City'nin Nantes'dan transfer ettiği Sala, yeni takımına katılmak için çıktığı yolculukta uçağının denize düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.



Ağaoğlu, UEFA'nın kendilerini takdir ettiğini belirterek "Biz ateşten gömleği giyip radikal kararlar aldık. UEFA'daki görüşmelerimize bizim altyapıdan 15-16 oyuncumuz oradan sadece Kamil Ahmet değil. UEFA çok iyi karşıladı bunu. Abdülkadir, Yusuf'u da yakından takip ediyorlar" dedi.



"TRABZON LİSESİ ÖRNEĞİNDE YANLIŞ BİR ŞEY YOK"



Ağaoğlu, dün oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün kararlarıyla damga vurduğu Galatasaray - Trabzonspor maçı ile ilgili olarak ise tepkisinin arkasında olduğunun altını çizip şunları söyledi:



"Ben akşam 'Trabzon Lisesi'nin öğrencileri sahadaydı ve bir hakem bu maçı katletti' dedim. Bu neden ağrılarınıza gidiyor? Niye sıkıntı? O kadar yanlış anlaşılacak bir şey yok ortada. Herkes biz kadar hassas olursa emin ol bir sıkıntı olmaz.



O dönemde öğrencileri şehit olan 7 lise var Trabzon Lisesi'de onlardan bir tanesidir. Yine tepki alıyorsa yine alsın. Trabzon Lisesi 1915'de bütün öğrencilerini cepheye gönderdi. Abi ben Galatasaray Lisesi diye bir şey söyledim mi? Ben öyle bir şey söyledim mi?"



"BEN BUNUN ADINI KOYAMIYORUM"



"Başakşehir ve Galatasaray maçlarında yaşananlar aklın izah edebileceği şeyler değil. Burada anlam veremediğim bir şey yok. Bu kadar kör parmağın gözüne olamaz. Bütün bir ülke seyredecek sen pozisyonu izleyip ve devam edeceksin. Ben bunun adını koyamıyorum.



Dün akşam 'Sizin de söylenenlerde sizin de imzanız vardı' dendi. Ben asla ve asla rakip Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Kayseri olur hiçbir camiaya aşağılayıcı bir imada bulunmam. Ben Trabzonspor Kulübü başkanıyım kendi kulübümden sorumluyum. Hakem hataları olmasaydı Galatasaray belki de galip gelecekti. Galatasaray'ı biz tebrik ettik."



"MHK AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA"



"MHK, dün akşamki hakem kararları sonrası bir açıklama yapmak zorunda. FIFA kokartı verdiğiniz bir hakem şu pozisyonu tekrar tekrar izleyip bir şey yok, arkadan müdahaleyi gösteremiyorsa...VAR'a dahi gitmiyorsa burada bir sıkıntı var."



"HAKKIMIZ OLMAYAN BİR ŞEYİ İSTEMİYORUZ"



"Şimdi Diagne'nin Rodallega'ya yaptığı arkadan müdahale sarı kart mı değil mi? Biz hakkımız olmayan bir şeyi istemiyoruz. Biz hakkımız olanı sadece istiyoruz. Ve o düdüğün adil çalmasını istiyoruz.



Hakem eli belinde 'Dallas' dizisini mi izledi orada da gitti korneri verdi? Bu ülkede futbolun gelişmesini istiyorsak, kutuplaşmanın önüne geçmek istiyorsa, başarıyı hedefliyorsak herkesin bir kere çok iyi niyetli ve çok dikkatli kararlar almak, uygulamak zorunluluğu var."