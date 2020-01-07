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HaberlerFutbolAhmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması! Trabzonspor haberleri

Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu iddialara böyle cevap verdi: Talisca hayal! Brezilyalı futbolcunun gündemlerinde olmadığını söyleyen Ağaoğlu, "Mali olarak hayal bile edemeyeceğimiz bir konu için niye görüşme yapayım?" dedi

Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kampın gerçekleştirildiği Antalya'da önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde medyada çıkan Talisca iddiaları hakkında konuşan Ağaoğlu, "Talisca'yla ilgili bir görüşmemiz olmadı. Kimseyle olmadı. Bunu söyleyenler önce Trabzonspor'un mali durumunu yazıp yanına da Talisca'nın maliyetini yazsınlar. Hayal bile edemeyeceğimiz bir konu için niye görüşme yapayım?" dedi.

Ünal Karaman ile yolların ayrılması ve Hüseyin Çimşir ile yola devam edilmesi konusunun artık konuşulmaması gerektiğini söyleyen bordo-mavililerin başkanı, "Mevcut kadroyu en iyi tanıyan insan. Tam 1,5 yıldır takımın yardımcı antrenörü. Şu an itibariyla her şey olduğu gibi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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