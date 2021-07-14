Ahmet Ağaoğlu: Sorun kişilerde değil sistemde!

Habertürk TV'de tarihi buluşma gerçekleşirken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Serap Belet'in sorularını yanıtladı. Başkanlar Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarındaki sorunları masaya yatırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarını değerlendiren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Süper Lig'de kurullardan memnun olan bir kulüp yok. Sistem çalışmıyor. Bizler bozuk sistemin başına insanları değiştirerek sistemi düzeltmeye çalışıyoruz. Eski hakemlerimiz her hafta hakemlik camiasının çökmüş olduğunu ifade ediyorlar. Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ile ilgili önerilerimiz var. Bu yapı adaletli yapıya dönüşecekler. Bunu biz teklif edeceğiz. MHK da çalışmıyor. Oyunu hakeme rağmen güzelleştiremezsiniz. Bu sistem çalışmadığı zaman oyun güzelleşmiyor. Federasyonun kendi atadıkları kendi yargı kararını belirliyor. Böyle bir sistem olmaz. AİHM'deki kararlara devletimiz itiraz ediyor, tazminatları devletimiz ödüyor" ifadelerini kullandı.

Kurullarla sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da sorunun kişilerde değil, sistemde olduğunu söyledi. Uzun yıllardır benzer şeylerin konuşulduğunu dile getiren Ağaoğlu, "MHK ile sıkıntıları dile getiriyoruz ama 1960'dan beri bu şekilde. Tahkim Kurulu böyle. Bunu değiştirmek için çaba harcanmadı. Bağımsız kurullar yerine bağımlı olsun ama bana bağımlı olsun diye bugünlere getirdik. Değiştirmek için geç kaldık, kronikleşti" dedi.

"BU TAM BİR İHLAL"

Kurullardaki soruna örnek veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Federasyonda spor hukukundan sorumlu yönetim kurulu üyemiz var. Aynı şekilde onun altında devlet kurumunda çalışan bir üye disiplin kurulu üyesi. Bu tam bir ihlal" açıklamasını yaptı.

"UEFA VE FIFA'NIN ÇİZDİĞİ ÇERÇEVEYE UYMAK ZORUNDASINIZ"

Kurullarla ilgili konuşan Ağaoğlu "Tahkim'in vermiş olduğu kararın Anayasa'nın ilgili maddesi uyarınca hiçbir şekilde değiştirilemez nihai karar olduğun ifade ediyorlar. Yeryüzünde bir iş yapıyorsanız mutlaka sizi denetleyen bir kurum vardır. AYM'nin kararını göz ardı ediyorsanız, bağlı olduğunuz kurum uluslararası platformda UEFA ve FIFA'dır. O zaman UEFA ve FIFA'nın çizdiği çerçeveye uymak zorundasınız. Çarpıklık kişilerde değil sistemde. Kişileri değiştirerek veya mevcut üyelere yemin ettirdikleri için tarafsız olmuyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"SON ÜÇ SENEDE KAÇ MHK BAŞKANI DEĞİŞTİ?"

Merkez Hakem Kurulu'ndaki değişikliklere dikkat çeken Ağaoğlu, "Son 3 sene içinde kaç MHK Başkanı değişti? Tartışmalar sona erdi mi? Çünkü arıza motorda siz lastik değiştiriyorsunuz. Premier Lig'de hakem hata yapınca hakem eleştiriyor, sistem değil. La Liga'da aynısı. Sistem ya da yapay zeka bir sonraki maçın kim olacağını belirliyor. Bu hakeme neden görev verildiğini kimse konuşmuyor. Maalesef bizler tarafından da desteklendiği için. Bağımlı olsun ama bana bağımlı olsun anlayışı... Çok basit bir şekilde federasyon genel kurulunda bunun üzerinde tartışılacak, gerçekten bağımsızlığına inandığınız takdirde yürürlüğe girecek bir şey" ifadelerini kullandı.

"BU SİSTEMİN DEĞİŞMESİ LAZIM"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise "Bizler bir irade ortaya koyuyoruz. Umarım sonuçta başarılı oluruz. Artık başlarına bırakmıyoruz. Burada samimiyet esastır. Birbirimizin hakkına sahip çıkmamız lazım. Başarı için birilerinin haksızlığa uğramasına göz yummamamız lazım. Bu sistemin değişmesi lazım. Çok fazla çalışma var. Kulüplerimizin profesyonelleri çok güzel çalışma yapmış. Biz bunu ya değiştireceğiz ya da değiştireceğiz başka seçenek yok" yorumunu yaptı.