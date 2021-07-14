Ali Koç açıkladı: "Yayın gelirlerinde 564 milyon dolar indirim yapıldı!"

Habertürk TV'de tarihi buluşma gerçekleşirken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Serap Belet'in sorularını yanıtladı. Türk futbolundaki sorunları masaya yatıran başkanlar, yayıncı kuruluş ile kulüpler arasında son birkaç sezonda yaşanan sorunları ve yayıncı kuruluşun sürekli olarak yaptığı indirim taleplerine dair açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluşla yaşanan sorunlara dair rakamları paylaştı.

"SON BEŞ SENEDE 564 MİLYON DOLAR İNDİRİM"

Federasyon'un sorunların özüne inmediği gibi çözüm üretmediğinin altını çizen Ali Koç, yayıncı kuruluşla ilgili olarak ise Avrupa liglerini örnek gösterdi. Son 4 senede Avrupa'daki ilk 5 kulübün yayın gelirinin yüzde 4,5 artış gösterdiğini vurgulayan Ali Koç, "Türkiye'de ise yayın gelirleri yüzde 27 inmiş. 2016'da ihale yapılıyor, 500 milyon dolar. Seneler içinde bizim de kabul etmemiz son derece zor, kur sabitlemeleri derken bu rakam küçülüyor. 2017'de 465 milyon dolara iniyor. 2019'da 388, geçen sezon 337 milyon dolara iniyor. 5 senede toplam indirim 564 milyon dolar" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYON YAYINCI KURULUŞU, ONLARDAN İYİ SAVUNUYOR"

Federasyon'un yayıncı kuruluştan yana tavır aldığını dile getiren Ali Koç, "Bizim manevra alanımız çok daralıyor. Aynı gemide olduğunu düşündüğümüz Federasyon ne yazık ki bu konuda zaman zaman yayıncı kuruluştan bile daha iyi yayıncı kuruluşu savunuyor. Yayıncı kuruluş karşısında acz içinde olduklarını düşünüyorum. Daha pandemi gelmeden başladı. Bizler 'bunu bir seferlik olsun, seneye eski şartlardan başlayalım' dedik. Öyle olmadı, her sene indirim oldu. Bu argümanlara cevap verirken 'Kulüplerin bilgisi dahilinde' deniyor" dedi.

"YAYINCI KURULUŞ PASTAYI KÜÇÜLTÜYOR"

Kulüplerin geçen sezon alması gerekenin çok altında gelir elde ettiğini belirten Ali Koç, "3 sene evvel Kulüpler Birliği'nde durum izah edildi. Galatasaray, Kasımpaşa imzalamadı. Biz şartlı olarak imzaladık. Bilgi alışverişi yapılması bizim bu karara ortak olduğumuzu ifade etmez. Euro deli gibi artıyor. Pandeminin etkileri var. Bilet, loca satamıyorsunuz. Yayıncı kuruluş pastayı küçültüyor. Yayıncı kuruluşu bu kadar savunurken Spor Bakanımızla, Maliye Bakanımızla, Cumhurbaşkanımızla paylaştınız mı? Yayıncı kuruluşu bu kadar sahiplenirken bizim haklarımızı niye savunmadınız? Bıçak kemiğe dayanana kadar ödemeler yapılıyor. Her sene ödemeler durduruluyor. Geçen sezon paraları alamadık, ligler başladı. Almamız gerekenin çok altında paralar aldık. Adeta sus payı gibi. Biz bunu ciddiyetten uzak bir yaklaşım olarak görüyoruz. Federasyon başkanımız masaya vursaydı bu işler buraya gelmezdi." açıklamasını yaptı.

"BİZ YAYINCI KURULUŞTAN ZENGİN DEĞİLİZ"

Federasyon ile yayıncı kuruluşun ilişkisini değerlendiren Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise "Anlaşılamaz bir yayıncı kuruluş ilişkisi var. Bu kuruluşu ihaleye biz sokmadık, şartnameyi incelemedik. Yayıncı kuruluş şartnamenin bedelini ödemek zorundadır. Biz onlardan zengin değiliz. Biz niye onları ihale edelim. Biz her sene indirim pazarlığı, ihale yapıyoruz" dedi.

"YAYIN GELİRİ, ANADOLU KULÜPLERİNİN ANA GELİR KAYNAĞI"

Yayın gelirlerinin Anadolu kulüplerinin ana gelir kaynağı olduğunu hatırlatan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise "Naklen yayın gelirinden başlayalım. 4 büyük kulübün genel bütçelerinde yüzde 20-40. Anadolu kulüplerinde yüzde 60-90 oranında. Bizi bu kadar rahatsız eden bir konu Anadolu kulüplerini ciddi şekilde ekonomik çıkmazın içine sürüklüyor. Yayıncı kuruluşun işin bu tarafında olmadığını gördük. Harcamalarımızın yüzde 60-80'lik bölümü yabancı para cinsinden. Gelirlerdeki düşüşü göz önüne aldığımızda. 3 puan karşılığında aldığımız para 750-800 bin Euro gibi. Bugün naklen yayından elde ettiğimiz 3 puan karşılığında 190 bin Euro. Dörtte üç oranında düşüş oluyor. Kurdan etkilendik diyor yayıncı kuruluş, 'Kovid'den, enflasyondan etkilendik' deyip indirim talep ediyor. Aslında bizim enflasyondan bizim artırım talep etmemiz lazım." dedi.

Yayın gelirlerinin dörtte üç oranında düştüğünü belirten Ağaoğlu, "Yabancı oyunculara döviz ödüyoruz. Hem kurdan hem enflasyondan para kaybediyoruz. Gelirlerimiz naklen yayınlarda dörtte üç oranında düşüş gösteriyor. Anadolu kulüpleri ne yapacak? Bu aslında Türk futbolunun genel sorunu. Spor Toto neredeyse ülke sporunu finanse eden kuruluş. 2004 veya 2005'ten itibaren. Bütün federasyonların yüzde 90 oranında giderlerini karşılayan kurum konumunda. Kulüplerin elde ettiği gelir var. Naklen yayınla karşılaştırıldığında bana göre devede kulak. Burada esas olan bizim naklen yayın gelirlerinden uğradığımız kayıp. Kovid sürecinde özellikle Anadolu kulüplerini rahatsız eden konu bu." değerlendirmesinde bulundu.