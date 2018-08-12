Ahmet Çakar'dan VAR isyanı!

Ülker Stadı'nda yeni sezon Fenerbahçe - Bursaspor maçıyla açıldı. Fenerbahçe yeni başkanı, teknik heyeti ve 40 bin kombineyi kısa sürede bitiren taraftarıyla Kadıköy'de ilk maçına çıktı. Fenerbahçe, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti ve yeni sezona 3 puanla başladı.

(Fenerbahçe - Bursaspor maçının hakemi Halil Umut Meler 90+5'teki pozisyonu VAR sisteminde tekrar izledikten sonra "Çarpışma" işaretini yaparak penaltı olmadığı yönünde karar verdi)

Mücadelenin ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar sosyal medyadan yine çok konuşulacak bir mesaj yayınladı.

İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları: "VAR sistemi maalesef daha ilk haftadan patladı. Son saniye pozisyonu elle oynama ve penaltı.VAR hakemleri de aynı görüşte ki umut meler e tekrar izle dediler. Ama VAR Fenerbahçe ye var ama Bursaspor a YOK..."

— Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) August 11, 2018

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