Ahmet Davutoğlu: Sizin çölünüze razı olanlar sizin olsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Siz, ilkesizlik ve korku imparatorluğu ile siyasi iklimi çölleştirebilirsiniz. Biz bu çöllere dahi muhabbet ve değer tohumları ekmeye devam edeceğiz. Sizin çölünüze razı olanlar sizin olsun; çöle bıkmadan, usanmadan ahlak tohumları ekenler bize kalsın" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan TBMM'de Yeni Yol grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, AK Parti'nin hafta sonu yapılan kongresini hatırlatarak, isim vermeden Serap Yazıcı Özbudun'un AK Parti'ye katılmasını değerlendirdi.

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Davutoğlu, "Onlar bu kongre ile 'Bize siyasi ahlak ilkelerinden bahsetmeyin, elimizdeki güç ile herkesi kendimize benzetiriz. Bize katılanları da ilkesizliğe mahkum ederiz' mesajı gönderdi. Bu mesaja da cevabımız net ve açıktır; biz asla size benzemeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun kendimiz olarak kalacak, kendi inandığımız değerleri yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Siz, ilkesizlik ve korku imparatorluğu ile siyasi iklimi çölleştirebilirsiniz. Biz bu çöllere dahi muhabbet ve değer tohumları ekmeye devam edeceğiz. Sizin çölünüze razı olanlar sizin olsun; çöle bıkmadan, usanmadan ahlak tohumları ekenler bize kalsın. Nihayet bana bu kongrede şahsi bir mesajın da iletilmekte olduğunun farkındayım. Siz sembolik bir adımla Şehir Üniversitesi'nin onurlu mirasını da yıpratmak üzere bir hamle yaptınız. Bu yolla, 'Biz en iddialı karşıtlarımızı bile hizaya sokar, iddialarını unutturur ve kendimize hizmetkar ederiz' mesajıyla beni yıldıracağınızı sanıyorsunuz. Ben sizi tanıyorum; ama siz beni tanımamışsınız. Niyetinizi biliyorum ve bu mesaja cevabım da açıktır; yılmadım, yılmıyorum, yılmayacağım" diye konuştu.

BABACAN: BASKICI ANLAYIŞ GERİ GELDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 28 Şubat'ın, Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olduğunu ve unutmadıklarını söyledi. Babacan, "O günlerde yaşananlar daha dün gibi gözümüzün önünde. Biz o günleri unutmadık, unutmayacağız. Gücünü tankların paletinden alan vesayet odaklarını unutmadık. Milleti küçümseyerek milli iradeyi yok sayanları unutmadık. Sadece ve sadece dini inancının gereği olduğu için başını örtenlere yapılan muameleyi unutmadık. Kadınlara uygulanan ayrımcılığı, zorbalığı unutmadık. '28 Şubat bin yıl sürecek' diyerek üste çıkıp, alttakini ezmek isteyen darbeci zihniyeti unutmadık. Ancak her türlü tehdit ve baskıya karşı dimdik ayakta duran, gerçekten zor bir mücadele veren Necmettin Erbakan hocamızı da unutmadık. O günkü sözlerinden şu alıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum; 'O devir kapanmıştır artık, anarşik olayları bahane ederek benim istediğim gibi düşüneceksin oyunu sökmeyecektir. Bunu mutlaka sağlayacağız. Bu memlekette, ben böyle düşünüyorum hakkı olacaktır. Bütün batı memleketlerindeki fikir hürriyeti kadar hürriyet, Türkiye'de olacaktır.' Yıllar önce böyle söylemiş. Ne acı ki o gün söyledikleri, bugün içinde bulunduğumuz şartlarda da geçerli. İktidarı eleştirenin vay haline, fikir beyan ettiği için iş dünyasına yargı sopasını göstermiyorlar mı? Demokrasi, hukuk, insan hakları ayaklar altında değil mi? Farklı düşündükleri için gazeteciler, sanatçılar, iş insanları tutuklanmıyor mu? Aradan yıllar geçti yönetenler değişti; ancak baskıcı anlayış geri geldi" dedi.