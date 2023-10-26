Ahmet Selim Kul: Şapka çıkarılacak bir başlangıç performansı

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İkinci yarının başında farkın ikiye çıkmasıyla Kadıköy’de her maç üzerine koyan tribünler kutlamalara başladı. Biz basın mensupları dahil stadyumdaki herkesin seri 18 maça çıktı diye düşünmeye başladığı anlarda ise maçın başından beri neredeyse her duran topta tehlike olmasa da tedirginlik yaratan Ludogorets 65’te şansın da yardımıyla farkı 1’e indirdi.

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Bu andan sonra Fenerbahçe tempoyu istediği noktaya çekse de konuk ekip özellikle 80-90 arası fazlasıyla ecel terleri döktürdü. Fenerbahçe’de bu anlarda Dzeko, Tadic ve Fred gibi 3 saha içi liderinin sahada olmaması etkisini fazlasıyla hissettirirken biraz kazanma alışkanlığı ve biraz da şansın yardımıyla kaza yaşanmadı.