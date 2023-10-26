Ahmet Selim Kul: Şapka çıkarılacak bir başlangıç performansı
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta mücadelesinde Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 18. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul müsabakayı ve Fenerbahçe'nin serisini kaleme aldı: "Şapka çıkarılacak bir başlangıç performansı"
Stajyerlik, dış haberler, editörlük, muhabirlik, yorumculuk, gazete, dijital, televizyon derken mesleğe ilk adımımı attığım Habertürk çatısı altında ilk yazımı sizlerle paylaşmamın gurur ve mutluğundan bahsederek size merhaba demek istiyorum… Hem gündeme dair konularla hem de maç yazılarıyla bundan sonra sık sık buluşacağız.
Fenerbahçe bu sezon yaptığı kusursuz başlangıcı 18 maça taşırken Konferans Ligi müsabakalarında kullanılan oyuncular da ligde oynayan arkadaşlarına nazire yaparcasına hatasız ilerleyişi sürdürdüler.
Bulgar ekibinin geçtiğimiz maç aldığı 7-0’lık ağır yenilginin ortaya çıkardığı motivasyonla Fenerbahçe’nin de maça “az iştahlı” başlaması bir araya gelince ilk 10 dakika temsilcimiz zor anlar yaşadı.
Lakin futbolcuların saha içi dialogları ve İsmail Kartal’ın kenardan yaptığı uyarılar sonrasında Sarı-Lacivertliler’in kontrolü eline alması uzun sürmedi. Fred’in rüzgarıyla hakemi de peşinde yuvarladığı deparı sonrası Fenerbahçe’nin “tripli” golcüsü perdeyi açtı.
Batshuayi’nin düştüğü pozisyonu kabul etmemesi ve yüzünün asık olması normal. Batshuayi 3 sezondur Türkiye’de olduğu için yüzü eskise de yıldız statüsünde bir oyuncu…
Burada Samandıra’da teknik heyetten takım liderlerine Batshuayi’yi hikayenin içinde tutmak için büyük rol düşüyor. Batshuayi iyi bir forvet ve Fenerbahçe’nin yerini doldurması çok kolay değil…
İkinci yarının başında farkın ikiye çıkmasıyla Kadıköy’de her maç üzerine koyan tribünler kutlamalara başladı. Biz basın mensupları dahil stadyumdaki herkesin seri 18 maça çıktı diye düşünmeye başladığı anlarda ise maçın başından beri neredeyse her duran topta tehlike olmasa da tedirginlik yaratan Ludogorets 65’te şansın da yardımıyla farkı 1’e indirdi.
Bu andan sonra Fenerbahçe tempoyu istediği noktaya çekse de konuk ekip özellikle 80-90 arası fazlasıyla ecel terleri döktürdü. Fenerbahçe’de bu anlarda Dzeko, Tadic ve Fred gibi 3 saha içi liderinin sahada olmaması etkisini fazlasıyla hissettirirken biraz kazanma alışkanlığı ve biraz da şansın yardımıyla kaza yaşanmadı.
Uzatmalarda 2. golünü atan Zajc hem maçı bitirirken hem de kağıt üzerinde maçın yıldızı oldu. Buna rağmen onun bildiğimiz performanslarından hala uzakta olduğunu vurgulamakta fayda var.