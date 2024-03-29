Ahmet Selim Kul yazdı: Kongrenin doğru mesajı ne olacak?

Fenerbahçe 2 Nisan’da tarihi bir kongreye gidiyor… Rakip takım taraftarlarının, rakip takım yöneticilerinin ve bir grup güdümlü basın mensubunun alaycı yaklaşımlarına karşın camianın 7’den 70’e hepsi gayet ciddi bir öfkeyle bu kongreyi bekliyor…

Aslında yukarıda saydığım grupların da Fenerbahçe camiasını, camianın öfkesini, yıllardır yaşanan “Fenerbahçe ırkçılığını” anlaması mümkün değil zaten…

BUNLARI YAŞAYAN BİR TAKIM GÖSTERİN

Çünkü bu ülkede hiçbir futbol takımı dönemine göre eşi benzeri olmayan, tribünlerden yürütülen ve hakemin izin verdiği bir organizasyonla 16 dakika uzamak zorunda kalan bir sabote edilmiş maçla son maçta şampiyonluk kaçırmadı…

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Bu ülkede, hatta belki dünyada hiçbir takım ülkenin yönetim sistemini ve kuruluş değerlerini değiştirmeye çalışan bir terör örgütü tarafından direkt olarak hedef alınmadı… Fenerbahçe bir sezon önceki sezon şampiyonluğu son dakikada kaçırmasa başkanına FETÖ'nün başka operasyonlarından başka kılıflar üretilip yine operasyon yapılacağı gerçeğini yaşamadı hiçbir kulüp…

Bu ülkede Fenerbahçe dışında hiçbir kulüp 3 Temmuz saldırısının ardından şampiyon olunun ilk sezonun ertesi yılında evinde derbi kazandıktan sonra deplasmanda da 5 atıp şampiyonluk ivmesini tam anlamıyla ele geçirmişken takım olarak silahlı bir saldırıya uğramadı. Bu ülkede hiçbir kulüp düzenli olarak aynı şehirde direkler, tribündeki ağları taşıyan direkler, kapı kolları, tuğlalar, taşlar, sahaya tecavüz, hakeme fiziksel saldırı gibi onlarca olaya yetkililerin gözleminde maruz kalmadı… Bu ülkede hiçbir takım 2010’dan beri iktidarından muhalefetine siyasilerin rahat rahat aleyhte açıklamalarıyla, koskoca devlet bakanlarının rakiplerine destek açıklamalarıyla karşı karşıya kalmadı… Bu ülkede hiçbir kulüp Süper Kupa çerçevesinde yer alan olayın içerisinde ezeli rakibiyle birlikte yer alıp, top tüfekle, siyasi yazarlarla, organize yayınlarla tek suçlu ilan edilmedi…

REKLAM Ve son olarak bu ülkede hiçbir kulüp önce futbol dışı yöntemlerle sahada yenilmeye çalışılıp maçı kazanınca da sahada barbarca saldırıya uğrayıp ardından da yetmezmiş gibi suçlu ilan edilmedi… Böyle utanç verici bir olaydan sonra olaya sebebiyet verenlerden çok saldırıya uğrayan futbolcularına ceza aldırılma gündemi ön plana çıkmadı… DERT ANLATMAYA ÇALIŞMAYA GEREK YOK Bu yüzden rakip takımların, rakip yöneticilerin ve tuttukları takımlardan dolayı veya patronlarına yalakalık yapmak amaçlı bir kısım güdümlü basın mensubunun Fenerbahçelileri anlamaya yaklaşmasını dahi beklemeye gerek yok. Hayat bugünden ibaret değildir.

Devir değişir, dengeler değişir, konjonktür değişir bu olaylar terse güldüğünde aynı tavır uygulanır geçilir… Fenerbahçeliler artık kimseye derdini anlatmakla uğraşmamalı. Onun dışında bu empati beklentisinin gündemde kalması enerji ve vakit kaybı yaratır. Başkan Ali Koç kongre çağrısı yapılan günden beri camianın tüm dinamiklerini dinliyor. Geçtiğimiz akşam düzenlenen eski yönetim kurulu üyelerinin katıldığı yemek, güçlü derneklerin kendi aralarında yaptıkları toplantılar sonucunda ortaya çıkan fikirler, bugün yapılacak olağanüstü divan kurulu toplantısı derken camianın tamamı da bu konuyu kendine gündem edinmiş durumda… REKLAM KONGREDEN ÖNCE BELİRSİZLİK KALMAMALI Ligden çekilme, sportif faaliyetleri askıya alma, Süper Kupa maçına çıkmama, Trabzon deplasmanlarına gitmeme, siyah forma ve pankartlarla maça çıkma, uygun olan yöntemle farklı bir ligde yer alma gibi sayısız fikir var Fenerbahçe halkının önünde. Kongreye kadarda bu fikir fırtınaları devam edecek gibi. Burada kongrede ne olacak sorusunun yanıtı hala belirsiz. Yeterli çoğunluğun sağlanmasından nasıl bir kongre olacağına, yetki teslimi yapılıp yapılamayacağından ne için oylama yapılacağı noktasına kadar üyelerin kafasında belirsizlikler var.Üyeleri kongre öncesinde oraya ne için geldiklerini, ne yapacaklarını biliyor olmalarını sağlamak gerekiyor.

Fenerbahçe’nin bu tarihi buluşmasında çok fazla dikkat edilmesi gereken nokta var. Öncelikle bu kurulu yönetecek olan başkana çok büyük sorumluluk yüklenecek. Hangi konuşmaya ne aşamada müdahale edilmesinden, toplantının uzunluğunun kontrol altında tutulmasına kadar sayısız kritik başlığı başarıyla yönetebilecek, kurul üyeleriyle doğru bir iletişim kurabilecek bir isim elzem… RADİKAL BİR KARAR ÇIKACAK Bununla birlikte öfkesi artık eyleme geçmiş olan Fenerbahçe’nin Genel Kurulu muhakkak radikal bir karar etrafında toplanacak. Bu ligden çekilme olmak zorunda değil ki bu noktada camianın ağırlık fikrinin “Mutlaka ses getirecek, radikal bir tepki verelim. Ama çekilmek ne olursa olsun bu kulübün yapısına uygun bir tavır değil. Fenerbahçe mücadeleden kaçmaz” olduğunu belirtmek gerek. Bu kararı yönetimin uygulayacağına da hiçbir şekilde şüphe yok… REKLAM Burada atılacak adım kadar önemli olan husus çoğunluğu toplayabilmek. Ben bunu yeter sayısı açısından söylemiyorum. Hafta içi saat 17.00’de Fenerbahçe halkı “Artık yeter” demek için 20 bin kişiyle statta toplanırsa alınacak karar bu işin sadece kreması olarak kalır.