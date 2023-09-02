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Bazen umutsuzluğa kapıldığımız, acaba olmayacak mı? dediğimiz zamanlar oldu. Ama Bahattin usta her aşılmaz dediğimiz anlarda bize yol açtı. Bugünlere geldik. Bugünde binip geziyoruz. Türkiye'deki en büyük sıkıntı ustalar, meslekler bir bir ortadan kayıp oluyorlar.

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Geriden eleman da gelmiyor. Bundan kazanacağımız paralar ile bu ustalarımıza birer tane sınıf açıp, bunların yanına öğrenci alalım istiyoruz. Bu mesleklerin ölmemesi için bunu yapmak istiyoruz."

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Bahattin Okurkan da bu tip araçlara meraklı olduğunu belirterek, "Klasik arabalara merakım var. Böyle bir şey de ortaya çıkınca mutlu oldum. Sanatı çok seviyorum. Bizim tek gayemiz gençlere bir şeyler öğretmek. Milli serveti ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu araçta 3-4 çeşit ağaç var. Yüzde 60'ı ceviz ağacı, araç sağlam olsun diye ceviz ağacı kullandık. Bazı yerlerinde ise ladin ağacı kullandık" ifadelerini kullandı.

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