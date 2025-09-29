Habertürk
        Ahu Yağtu: Hızla toparlıyorum - Magazin haberleri

        Ahu Yağtu: Hızla toparlıyorum

        Beyin anevrizması teşhisi konulan ünlü oyuncu Ahu Yağtu, hastane odasından sağlık durumunun iyi olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 23:07 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:07
        "Hızla toparlıyorum"
        16 Eylül'de geçirdiği baygınlık sonrası hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'ya yapılan kontroller sonucunda beyin anevrizması teşhisi konmuştu.

        Ünlü oyuncu, hastane odasından bulunduğu paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Yağtu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Hızla toparlıyorum. Fotoğraf,isteyenlere gelsin. (Geçen gün, hastaneden bu kare)"

        Fotoğraf: Instagram

        #Ahu Yağtu
