Ahu Yağtu: Hızla toparlıyorum

Beyin anevrizması teşhisi konulan ünlü oyuncu Ahu Yağtu, hastane odasından sağlık durumunun iyi olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu
16 Eylül'de geçirdiği baygınlık sonrası hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'ya yapılan kontroller sonucunda beyin anevrizması teşhisi konmuştu.
Ünlü oyuncu, hastane odasından bulunduğu paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Yağtu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Hızla toparlıyorum. Fotoğraf,isteyenlere gelsin. (Geçen gün, hastaneden bu kare)"
