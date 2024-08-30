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        Haberler Bilgi Yaşam Aile destek ödemeleri son durum: 2024 Eylül Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Aile destek ödemeleri son durum: Eylül Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek ödemesi sorgulanıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 9 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirmişti. Şimdi sıra Eylül ayı aile destek ödeme programına çevrildi. Peki 2024 Eylül Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:11
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        Aile destek ödemeleri ile ilgili Eylül ayı sorgulaması sürüyor. 5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Peki Eylül Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

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        AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 9 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirmişti.

        Eylül ayı Aile Destek Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ödemelerin ay ortasında yatırılması bekleniyor.

        AİLE DESTEK PROGRAMI NASIL SORGULANIR?

        Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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        AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

        5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi; 2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

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