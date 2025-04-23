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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı? 2025 Aile destek Paketi ödemesi son durum nedir?

        Aile Destek ödemelerinde son durum nedir? Aile Destek Paketi uzatıldı mı?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Destek Programı, dar gelirli hanelere yönelik sunduğu aylık nakdi desteklerle 2024 yılı sonunda tamamlandı. İlk etapta Haziran 2023'te sona ermesi planlanan uygulama, alınan kararlarla iki kez uzatılarak Aralık 2024'e kadar sürdü. Son ödemelerini Aralık ayında alan kişiler ise şimdi "2025'te destek yeniden verilecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Aile Destek paketi ödemeleri bitti mi? Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı? 2025 Aile destek ödemesi son durum nedir? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 22:34 Güncelleme: 27.04.2025 - 00:09
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        Aile Destek Programı, 2024 yılının sonu itibarıyla tamamlandı. İlk olarak 2023’te bitirilmesi planlanan bu sosyal yardım uygulaması, yapılan uzatmalarla toplam 12 aylık ödeme sürecini tamamlayarak Aralık 2024’te son buldu. Bu gelişmenin ardından binlerce ihtiyaç sahibi, programın yeniden başlayıp başlamayacağını merak ediyor. İşte konuyla ilgili güncel açıklamalar...

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        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

        Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

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        2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir. Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

        2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.

        Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADARDI?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
        450 TL ve altı 1.250 TL
        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMIYORDU?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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