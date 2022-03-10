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Aile faciası! Eşini ve çocuklarını öldürüp, intihar etti

Aile faciası! Eşini ve çocuklarını öldürüp, intihar etti 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. İddiaya göre, gümrük memuru Bülent Aktaş'ın işe gitmemesi üzerine arkadaşları şüphelenip, durumu polise haber verdi.

4 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

İhbar üzerine sitedeki dört katlı binanın ikinci katındaki daireye giden polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. DHA'nın haberine göre; yapılan incelemede Bülent Aktaş'ın, eşi Kader Aktaş ile çocukları Mehmet Ali (7) ve Ömer Asil'i (2) tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi.

Savcı ve polislerin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü soruşturma başlatıldı.