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        Haberler Sağlık Aile Hekimliği'nde yönetmelik değişikliği | Sağlık Haberleri

        Aile Hekimliği'nde yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de

        Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 03:38 Güncelleme: 21.02.2025 - 03:41
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        Aile Hekimliği'nde yönetmelik değişikliği
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        Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanırken, yeni açılan aile hekimliklerine nüfusun aktarılabilmesinin de önü açılıyor.

        Aile hekimliği sistemine kayıtlı nüfusun farklı bir ilde ikamet etmesi durumunda, aile hekimliği değişikliği artık daha kolay yapılabilecek. Bu çerçevede isteyen vatandaşlara 1 ay içinde aile hekimini değiştirebilme imkanı tanınacak.

        AA'nın haberine göre; ayrıca, daha önce 4 bin olan kayıtlı nüfusun, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 3 bin 500'e düşmesi sonucu bu sayının üstünde olan nüfus, il sağlık müdürlüklerindeki komisyonca yoğunluğun daha az olduğu yeni açılan aile hekimliği birimlerine aktarılabilecek. Böylece yeni açılan birimler sisteme dahil edilerek hem hizmete erişim kolaylaşacak hem de hizmet kalitesi artacak.

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        Öte yandan entegre sağlık hizmeti sunan aile hekimliği birimlerinin 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunumuna etkin şekilde dahil olması sağlandı. Bu birimlerde görev yapan aile hekimleri, defin ruhsatı ve yerinde adli ölü muayenesi hizmetlerine dahil edilmeyecek.

        Aile hekimliği uzmanları artık aile sağlığı merkezinde boş olan her iki birimden birini öncelikli olarak tercih edebilecek, boşalan birimlere öncelikli olarak yerleşebilecek.

        Yönetmelikle aile sağlığı çalışanlarının aile hekimince belirleneceği şartı 1 ayla sınırlandırılırken, bu süre içinde aile sağlığı çalışanı bulunamadığında il sağlık müdürlüklerince sözleşme imzalanabilecek.

        Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği" hükümlerindeki hizmet ihtiyacına göre açılacağı, ruhsatlandırma işlemlerinin ardından müdürlükçe tamamlanacağı düzenlenen yönetmelikte, merkezlerin tüm ruhsatlandırma işlemlerinin müdürlükçe tamamlanacağı hüküm altına alındı.

        Yıkım kararı, kentsel dönüşüm ve imar düzenlemesi gibi zorunlu nedenlere bağlı olarak boşaltılması gereken durumlarda aile sağlığı merkezi, öncelikle varsa müdürlükçe gösterilen kamuya ait bir mekana, yoksa müdürlükçe uygun süre verilmesi kaydıyla aile hekimlerince temin edilen uygun mekana taşınabilecek.

        Aile sağlığı merkezi için yeni bina inşa edilmesi veya kamu binası oluşturulması durumunda müdürlükçe yapılan planlama çerçevesinde, yeni hizmet yerine taşınması zorunlu olacak.

        Aile sağlığı merkezlerinin iç ve dış standartları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek kurumsal kimlik kılavuzlarına uygun olmak zorunda olacak.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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