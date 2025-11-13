Aileyi yok eden kaza: Anne ve oğlu öldü!

İstanbul'da olay, 11 Kasım Salı günü saat 09.00 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan aracın sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti.

Anne Gönül Gayrinal, 47 yaşındaydı.

ANNE İLE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

İHA'daki habere göre karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan 3 kişiden Yunus Gayrinal (21) ve Gönül Gayrinal (47) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer kişi Y.G. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yunus Gayrinal, 21 yaşında hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Amca Şahin Gayrinal, kazaya ilişkin bilgi verdi.

"KARŞI ŞERİTTEN GELİP ONLARIN YOLUNA GEÇMİŞ"

Kazada yakınlarını kaybeden Şahin Gayrinal, yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Olay sabah 09.00 sıralarında yaşandı. Araçta Yunus Gayrinal, Gönül Gayrinal ve Y.G. vardı. Aracı Yunus kullanıyordu. Katliam gibi bir kaza olmuş. Karşı taraftan gelen araç onların yoluna geçti, çarpışma orada gerçekleşti.